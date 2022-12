‘Lula anuncia novos ministros: Marina para o Meio Ambiente,Tebet vai para o Planejamento e Ana Moser para o Esporte

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou nesta quinta-feira (29) os nomes de ministros que ainda estavam pendentes — Foto: Reprodução

‘Lula anuncia novos ministros: Tebet vai para o Planejamento, Marina para o Meio Ambiente e Ana Moser para o Esporte

Presidente eleito definiu os 16 nomes que ainda estavam pendentes. Sônia Guajajara vai comandar a pasta dos Povos Indígenas, Carlos Fávaro vai para a Agricultura e Renan Filho para os Transportes.

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou nesta quinta-feira (29) os nomes dos 16 ministros que ainda estavam pendentes de definição.

Veja a lista de ministros anunciados por Lula (clique no nome para ver o perfil):

*Gabinete de Segurança Institucional: Gonçalves Dias, general da reserva

*Secretaria de Comunicação: Paulo Pimenta (PT-RS), deputado federal

*Agricultura: Carlos Fávaro (PSD-MT), deputado federal

*Integração e Desenvolvimento Regional: Waldez Góes, governador do Amapá

*Pesca: André de Paula (PSD-PE), deputado federal

*Previdência: Carlos Lupi, presidente nacional do PDT

*Cidades: Jáder Filho, presidente do MDB do Pará

*Comunicações: Juscelino Filho (União-MA), deputado federal

*Minas e Energia: Alexandre Silveira (PSD-MG), senador

*Desenvolvimento Agrário: Paulo Teixeira (PT-SP), deputado federal

*Esportes: Ana Moser, medalhista olímpica no vôlei

*Meio Ambiente: Marina Silva (Rede-AC), ex-ministra e deputada federal eleita

*Planejamento: Simone Tebet (MDB-MS), senadora

*Turismo: Daniela do Waguinho (União-RJ), deputada federal

*Povos Indígenas: Sônia Guajajara, líder indígena

*Transportes: Renan Filho (MDB-AL), ex-governador e senador eleito

Ao longo dos últimos dias, Lula participou de conversas e reuniões com aliadas para fechar o desenho dos ministérios pendentes. O desafio era contemplar aliados na eleição e nomes que possam garantir a Lula apoio de uma base no Congresso capaz de dar vitórias ao governo em votações.

Líderes no Congresso

Lula também anunciou que o deputado José Guimarães (PT-CE) será líder do governo na Câmara.

O senador Jaques Wagner (PT-BA) será o líder do governo no Senado.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) será líder do governo no Congresso.

