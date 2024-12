Força-tarefa do Estado avança no combate a incêndios no Pará

(Foto: Divulgação) – Reforço de efetivo, envio de mais equipamentos e monitoramento via satélite ampliam as frentes de trabalho do Corpo de Bombeiros Militar na região de Santarém e outros municípios

O Governo do Pará intensifica as ações de combate a incêndios florestais no município de Santarém, oeste do estado, e municípios vizinhos. O fortalecimento da logística garante reforço, monitoramento e fiscalização operacional. A ação avança com 120 militares em cinco frentes de trabalho para acelerar o atendimento de ocorrências na região, que é monitorada via satélite, em tempo real, que garante uma resposta ágil e coordenada aos focos de calor.

Efetivo – Desde o último sábado, 30, as operações receberam um reforço significativo, com o envio de 40 novos bombeiros, totalizando 120 profissionais na linha de frente. Além disso, oito novas viaturas e abafadores de incêndio foram incorporados às três que já estão em operação, com o suporte adicional de dois helicópteros no combate aéreo.

As operações diárias minimizam os impactos causados pelas chamas. Operações Fênix e Curupira, completaram 50 dias de atividades intensas na região com equipes de fiscalização, que trabalham para combater as ilegalidades ambientais, por meio de ações integradas entre Secretaria de Meio Ambiente e Forças de Segurança.

Ações emergenciais – Diante do cenário atípico de queimadas enfrentado em 2024, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) adotou medidas extraordinárias, como a decretação de emergência ambiental em agosto, proibindo o uso de fogo para manejo de áreas e implementando o Plano Estadual de Ações de Combate à Estiagem, Queimadas e Incêndios Florestais (PAEINF 2024). Esse plano ampliou o efetivo militar em 66% e promoveu ações de salvamento, combate a incêndios e assistência humanitária. Apesar dos desafios climáticos, o Pará registrou avanços expressivos na preservação ambiental, como a redução histórica de 28,4% no desmatamento este ano, conforme o sistema PRODES/Inpe, equivalente a uma diminuição de 937 km².

Previsão de chuvas – Com a chegada do inverno amazônico, é aguardada uma redução dos feitos da estiagem, que deixam a vegetação mais sensível ao uso do fogo. Segundo a Semas, apesar de algumas regiões do estado já apresentarem padrão de chuvas características do período chuvoso, o estado ainda não está com período chuvoso estabelecido, o que deve ocorrer a partir da segunda quinzena do mês de dezembro.

Fonte: Denise Soares (SECOM) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2024/14:10:35

