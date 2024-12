Polícia prende principal suspeito de crime em garimpo onde foi encontrado camionete abandonada

De acordo com a Polícia Civil, o homem é morador do Mato Grosso e foi localizado próximo ao local do crime, na região do Garimpo do José Milton e Alfredo. Ele foi localizado após investigações realizadas pelo Delegado Francisco Pinheiro Mendes da Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso-PÁ.

Uma Operação da Polícia Civil com apoio da Polícia Militar foi montada nesta quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, e deslocou-se pela vicinal Marajoara até a região do Garimpo onde dois garimpeiros estão desaparecidos. Os garimpeiros Ailton Alves e Alison Leite, estão desaparecidos desde a última terça-feira, 3 de dezembro, após populares terem encontrado o veículo, uma Hilux branca de placa QCJ- 0808, pertencente a Ailton dentro de uma área de mata abandonada a aproximadamente 60 km do distrito de Alvorada da Amazônia.

,abandonado na vicinal Marajoara, com o vidro da porta do passageiro quebrado, mas sem sinais de sangue. Dentro da mesma foram encontrados: 1(um) carregador de fuzil 556 com 30 munições intactas, um carregador de pistola 9mm com 14 munições intactas, um drone completo, um aparelho GPS, um celular modelo IPhone, uma carteira com documentos e cartões e mercadorias dentro da carroceria.

Na operação foi apreendido o principal suspeito, o homem identificado por ter abandonado o veículo (Hilux) na vicinal marajoara no dia do crime, ele procurou ajuda e foi fotografado por populares e teve a imagem divulgada nas redes sociais – ajudou a identificar o criminoso. A polícia acredita em mortes naquele local, mas nenhum corpo foi encontrado, a região passa por conflito de posse da terra de garimpo, onde uma reintegração a força pode estar acontecendo por dívidas. Homens fortemente armados estão no local, árvores foram derrubadas para impedir o acesso da polícia.

Mistério – O caso esta sendo investigado como um mistério em torno do desaparecimento dos dois garimpeiros “Ailton e Alison”, a policia seguiu o trajeto do veiculo que tem rastreador e não encontrou os corpos e ao menos vestígio deste possível assassinato.

Segundo o Dr Francisco Pinheiro, ao ser preso o suspeito deu detalhes do ocorrido, a polícia continua investigando para desvendar o caso e dar resposta a sociedade. A família de Ailton Alves, que é morador da cidade de Colider (MT), está em Novo Progresso em busca de respostas sobre o caso.

As investigações da polícia prosseguem, para obter mais provas do crime.

Na manhã desta quinta-feira, 5 de dezembro de 2024, a Polícia Civil com apoio da Polícia Militar, apreenderam uma camionete F 4000,placa CLK8F96,de cor azul, na avenida Dr Isaias Antunes, bairro Santa Luzia, conforme apurado pela reportagem do Jornal Folha do Progresso estavam fugindo do garimpo onde o crime ocorreu. Na apreensão do veículo foi apreendido ao menos 10 garimpeiros, celulares, uma pistola , espingarda calibre 36 e munições.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/12/2024/11:52:48

