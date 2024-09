Com seca severa, Rio Tapajós atinge 1,15 metro e já afeta turismo em Alter do Chão | PA

Foto: Reprodução | De acordo com dados da Defesa Civil Municipal, o nível do Rio Tapajós está 1,33m abaixo da marca registrada na mesma data de 2023.

Com o nível do rio Tapajós medindo 1,19m em Itaituba e 1,15m em Santarém, na região oeste do Pará, nesta segunda-feira (23), a Agência Nacional das Águas (ANA) declarou, pela primeira vez, situação crítica de escassez hídrica no rio Tapajós, no trecho compreendido entre os dois municípios.

De acordo com dados da Defesa Civil Municipal, o nível do Rio Tapajós está 1,33m abaixo da marca registrada na mesma data de 2023. Em 23 de setembro do ano passado, a régua de medição da ANA instalada no porto da Companhia Docas do Pará, em Santarém, marcava 2,48m.

A vila balneária de Alter do Chão, principal destino turístico de quem visita Santarém, também já sente o impacto da estiagem severa. Há duas semanas, os catraieiros, trabalhadores que fazem a travessia de banhistas da Orla da vila até à Ilha do Amor, principal praia de Alter, estacionam as catraias (canoas a remo) devido ao baixo volume de água no canal. A travessia é o principal meio de sustento dos catraieiros.

Em relação à cota de alerta de escassez hídrica que é de 2,10m, o nível do rio Tapajós em Santarém já está abaixo 95cm. O recorde histórico de seca no Tapajós foi batido em 2023, quando o nível do rio chegou a 44cm. Antes disso, o recorde havia sido batido em outubro de 2010, quando o manancial chegou a 50 centímetros.

Devido ao baixo volume de água do rio Tapajós que voltou a baixar em média 0,6cm por dia após uma semana sem movimento de subida ou descida, o Governo Federal reconheceu no último dia 19, situação de emergência de cinco municípios do oeste do Pará: Santarém, Juruti, Prainha, Óbidos e Oriximiná.

Com a publicação da portaria Nº 3.162 do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, as prefeituras dos cinco municípios podem solicitar ao governo federal recursos para ações de Defesa Civil para minimizar os impactos da estiagem nos municípios.

Em Santarém, de acordo com levantamento da Defesa Civil, as regiões mais afetadas pela escassez hídrica são:

Aritapera

Arapixuna

Tapará

Lago Grande

Ituqui

Urucurituba

Resex – Tapajós / Arapiuns

PAE Lago Grande

Distrito de Alter do Chão e Lago do Maicá.

Nessas regiões a navegação está prejudicada, assim como o acesso à água potável e alimentos. Pescadores também tiveram a atividade impactada pela seca. Na comunidade Pau da Letra, região de Boim, em Santarém, uma cena inusitada, que também foi considerada um ato heroico pelos comunitários foi registrada há poucos dias. O responsável pelo transporte fluvial de alunos do ensino fundamental teve a iniciativa de carregar 13 crianças, uma a uma, sobre os ombros, para que elas pudessem chegar à margem e caminhar até à escola para não perderem uma prova.

A embarcação que faz o transporte das crianças precisa parar distante da margem para não correr o risco de encalhar devido ao baixo volume de água em Boim.

Para viabilizar ajuda comunitária às comunidades, a Prefeitura de Santarém decretou situação de emergência no dia 17 de setembro, autorizando a mobilização de todos os órgãos municipais e voluntários, além da realização de campanhas de arrecadação de recursos, assim como dispensa a licitação em contratos de aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 ano.

