Formações em treinamentos para didática com ferramentas on-line estão com inscrições abertas

Cursos são voltados para professores e estudantes de licenciatura

Até o dia 13 de novembro professores da educação básica e estudantes de graduações de licenciatura podem participar das formações on-line ofertadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Estão sendo disponibilizadas 300 mil vagas nos cursos on-line.

Organizados para serem realizados a partir de novembro de 2020 e durante 2021, os cursos têm carga horária diferenciada e buscam atender às necessidades específicas de cada interessado. Ao final, quem cumprir a carga horária obrigatória receberá certificado com assinatura da Capes e da UEMA. As inscrições podem ser feitas no site do programa.

Ao todo, são cinco cursos que apresentam conhecimentos para auxiliar professores e estudantes a produzirem seus próprios materiais audiovisuais e a aperfeiçoarem suas práticas de sala de aula de maneira presencial ou a distância.

A iniciativa tem como objetivo diminuir os impactos causados pelo isolamento social gerado pela pandemia de Covid-19 na área do ensino. O intuito é preparar os profissionais da educação básica para utilizarem ferramentas on-line em sala de aula, ao retornarem às atividades presenciais, ou dentro de novos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem.

