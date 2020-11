Novo Programa de Estágio da TIM tem 300 vagas e foco em diversidade e inclusão

Operadora destinará 50% das posições para pessoas negras e incentivará a inscrição e seleção de pessoas LGBTI+, com deficiência e acima de 45 anos;

Programa flexibiliza perfil e pré-requisitos e oferecerá curso de idiomas básico online para todos os inscritos, mesmo que não sigam para as fases seguintes.

Salvador, 03 de novembro de 2020 – Comprometida com um ambiente de trabalho ainda mais inclusivo e inovador, a TIM reformulou seu programa de estágio para conectar novos talentos à empresa e gerar mais oportunidades para grupos socialmente minorizados. A operadora busca a diversidade de perfis e, por isso, incentivará a inscrição e seleção de pessoas com deficiência, LGBTI+ e estudantes de diferentes faixas etárias, além de ter a meta de preencher 50% das vagas com pessoas negras. Ao longo de 2021, serão 300 posições em sete Estados brasileiros. As inscrições já estão abertas.

A companhia revisou o perfil e pré-requisitos do programa: bastará que quem se candidate esteja com matrícula ativa e cursando a faculdade, com previsão de formatura a partir de junho de 2022. Não há restrições relacionadas às instituições de ensino e cursos de graduação. O conhecimento de idiomas será desejável somente em vagas específicas e a TIM oferecerá, inclusive, um curso básico online de inglês para todos os inscritos no processo seletivo, mesmo que não sejam aprovados na fase final.

Características como criatividade, empatia, colaboração e mente aberta, em um ambiente que preza pela diversidade, pode propiciar inovação, na opinião de Maria Antonietta Russo, VP de Recursos Humanos da TIM Brasil: “o novo programa de estágio está alinhado ao atual propósito da marca, pautado nos valores de liberdade, respeito e coragem. As mudanças que fizemos buscam refletir a realidade do Brasil. As pessoas negras são 55,8% da população do país, por exemplo, mas ainda não têm representatividade expressiva nas grandes empresas. Isso significa que, para aumentar a presença de pessoas negras, também em posições de liderança, temos que começar desde o início repensando critérios e processos que podem significar barreiras de entrada. Por isso, decidimos revisitar os pré-requisitos do processo seletivo e repensar toda a jornada de formação, desenvolvimento e acompanhamento de estagiários”, destaca a executiva.

Além das mudanças nos critérios de seleção, o novo programa traz importantes ajustes nos planos de formação e desenvolvimento dos estagiários. O objetivo é proporcionar uma experiência completa e consistente de aprendizado, complementar à formação acadêmica, e acelerar o processo de desenvolvimento. São destaques iniciativas como a que estimula a vivência em outra área de interesse, com troca de experiências entre os estagiários, e outra que permite a mudança da área de trabalho após o primeiro ano de estágio.

As premissas para efetivação também mudaram e, a partir de 12 meses de estágio na TIM, já é possível a contratação na área de atuação ou em outros setores da companhia. Aqueles que estiverem nos últimos seis meses do período de estágio, que dura no máximo 24 meses, serão mapeados prioritariamente para ocuparem possíveis vagas de analista, assistente ou assistente sênior.

As vagas disponíveis são para a sede da empresa, no Rio de Janeiro, além de escritórios regionais também na capital fluminense e em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Curitiba e Belém. A primeira turma aprovada começa a trabalhar em janeiro de 2021 e os demais serão chamados ao longo do ano. As bolsas têm valores entre R$ 1.350 e R$ 1.500 e os estagiários contam ainda com benefícios como vale transporte, vale alimentação, seguro de vida, assistência médica e odontológica, smartphone com pacote de voz e dados, happy day (folga no dia do aniversário) e Gympass (desconto em academias), dentre outros. As inscrições podem ser feitas até dia 30 de novembro no site www.estagiotim.com.br.

Sobre a TIM

“Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM, que atua em todo o Brasil com serviços de telecomunicações, focada nos pilares de inovação, experiência do cliente e agilidade. A empresa é reconhecida por liderar movimentos importantes do mercado desde o início de suas operações no país e está à frente da transformação digital da sociedade, em linha com a assinatura da marca: “Imagine as possibilidades”. É, desde 2015, líder em cobertura 4G no Brasil, conectando, inclusive, o campo para viabilizar a inovação no agronegócio. Foi pioneira na ativação de redes 5G no país, com a criação dos Living Labs em 2019, e está pronta para a próxima geração de redes móveis.

A TIM valoriza a diversidade e promove uma cultura sempre mais inclusiva, com um ambiente de trabalho pautado no respeito. A companhia é a única do setor de telecomunicações a integrar o Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, além de estar há 12 anos seguidos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo operadora por mais períodos consecutivos nesta carteira. Também é primeira empresa de telefonia reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) com o selo “Pró-ética”, iniciativa que existe com o objetivo de promover um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente.

