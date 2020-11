Professora é morta e tem suicídio forjado; noivo está preso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada com informações do Mais Goiás

O noivo estava com as roupas e mãos sujas de sangue. Questionado, o suspeito se disse inocente, que apenas havia discutido com Larissa e que, por isso, ele se suicidou.

De acordo com a PC, o suspeito tentou fugir logo após a chegada do socorro. A Polícia Militar (PM) o encontrou momentos depois.

Já ao chegar no local, as equipes perceberam que a cena havia sido alterada, indicando assassinato.

A professora Larissa Quintino, de 30 anos, foi encontrada morta dentro da casa em que morava, em Formosa (GO). O noivo dela, que não teve o nome divulgado, foi preso e é apontado como principal suspeito do feminicídio.

