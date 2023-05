Fósseis humanos de 12 mil anos são achados em Goiás

Restos mortais encontrado em sítio de arqueológico de Serranópolis | Acervo Projeto Serranópolis. PUC Goiás/Divulgação.

Os restos mortais foram encontrado em sítio de arqueológico de Serranópolis

Um conjunto de fósseis humanos inteiros foram encontrado por arqueólogos em Serranópolis, em Goiás. Pesquisadores acreditam que os restos mortais possam ter cerca de 12 mil anos, já que junto do pé de um dos corpos foi achado um carvão que tem entre 11,7 mil e 11,9 mil anos, segundo datação por radiocarbono. O caso foi relatado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) na última sexta-feira (05).

Uma outra análise será feita para determinar a idade do fóssil. Se confirmado que tenha aproximadamente 12 mil anos, ele pode vir a ser o indivíduo mais antigo encontrado no Centro-Oeste, afirma o pesquisador do Instituto Goiano de Pré-história e Antropologia da PUC-Goiás, Júlio Cezar Rubin de Rubin, que coordena o estudo.

Material foi encontrado em sítio de arqueológico de Serranópolis

Os restos mortais estava em uma profundidade de 1,90 metro, perto de artefatos feitos com pedra e carvão. Para os cientistas, esses são os resquícios de uma fogueira. A exumação do fóssil só se deu em março por meio de uma parceria do IGPA com Museu Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (USP).

Esqueleto foi encontrado com todas as partes do corpo. Fóssil estava a dois metros de profundidade.

Essa não é a primeira descoberta arqueológica feita por esse grupo de pesquisadores em Serranópolis. Em setembro do ano passado, eles encontraram dez cabeças em uma área de 1 metro quadrado e a 66 cm de profundidade, próximo a restos de cerâmica e carvão. “Conseguimos uma datação de aproximadamente 1,6 mil anos a partir de uma amostra de carvão que estava associada a uma das cabeças”, explica Rubin.

Local onde restos mortais foram encontrados.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 09/05/2023/18:14:34

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

