Adolescente que casou com prefeito de 65 anos: ‘Não nos importamos’

O casal ficou conhecido depois que o prefeito nomeou a sogra como secretária de Cultura e Turismo da cidade (foto: Reprodução/redes sociais).

A adolescente Kauane Rode Camargo, de 16 anos, publicou uma foto nas redes sociais ao lado do marido, o prefeito de Araucária, Hissam Hussein Dehaini, de 65, na noite dessa sexta-feira (5/5). Junto da imagem, ela escreveu: “O que importa, sinceramente… É que não nos importamos!”

O casal se tornou nacionalmente conhecido quando, no dia seguinte ao casamento, em 12 de abril, o prefeito nomeou a sogra como secretária de Cultura e Turismo da cidade. Antes ela exercia o cargo de diretora-geral na Secretaria de Educação do município.

Já no dia 26, Dehaini exonerou a sogra do cargo sem apresentar justificativa para a decisão.

A jovem é estudante de uma escola cívico-militar e foi eleita segunda princesa teen em 2022. Após a polêmica, cerca de 10 mil seguidores começaram a seguir o perfil da jovem, em 48 horas.

Casal Kauane Rode Camargo e Hissam Hussein Dehaini com a frase: ‘O que importa, sinceramente%u2026 É que não nos importamos!’

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 09/05/2023/11:07:38 Com informações do em.com/Mariana Costa.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...