Foto de idosa indo a banco em cadeira de rodas improvisada no Pará, causa revolta nas redes sociais

Imagem de idosa indo fazer prova de vida em banco no Pará causa revolta nas redes sociais. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Caso foi em agência do Banpará em Tucuruí, quando a idosa estava indo fazer prova de vida.

A imagem de uma idosa sendo carregada em uma cadeira de rodas improvisada viralizou e causou revolta nas redes sociais nesta quinta (8).

Ela estava indo fazer a prova de vida em agência do Banco do Estado do Pará (Banpará) na cidade de Tucuruí, sudeste do Pará. Na foto, ela aparenta estar debilitada e sem condições de se locomover.

A prova de vida é um procedimento obrigatório para quem recebe benefícios por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético comprovarem que estão vivos.

O objetivo dos bancos é buscar mais segurança, o que também pode ser feito por meio de dispositivos eletrônicos, com reconhecimento facial, entre outros.

Em nota, o Banpará disse que “a prova de vida é uma exigência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e não dos bancos” e que “a beneficiária e seus familiares foram imediatamente atendidos assim que chegaram à agência bancária”.

Ainda na nota, o Banpará afirmou que “os funcionários orientaram os familiares a procurarem uma unidade do INSS para solicitar que a idosa receba visita técnica do órgão em sua residência e evite a ida ao banco para realizar o procedimento obrigatório”.

