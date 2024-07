Projeto Arte em Cores lança Galeria Virtual com obras de artistas paraenses e maranhenses

(Foto Ivan Oliveira) – Pinturas coletivas em Canaã dos Carajás Em exposição online permanente, a iniciativa promove a arte urbana e amplia o acesso à produção artística feita no Pará e no Maranhão

Após finalizar o painel coletivo em Canaã dos Carajás, na Praça da Juventude, o Arte em Cores lança sua Galeria Virtual no site arteemcores.art.br. O projeto é patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e tem a finalidade de promover o talento e a criatividade de artistas visuais do Pará e do Maranhão, bem como realizar ações de capacitação e estimular a economia criativa. As obras realizadas em 17 cidades estão expostas na plataforma virtual; além de valorizar a arte urbana, o Arte em Cores busca superar as barreiras geográficas, permitindo que públicos de locais diversos acessem as expressões artísticas de ambos os estados.

Ao longo de vários dias dos meses de maio e junho, 25 artistas trabalharam em seus murais artísticos, transformando as paisagens do Pará. Todas essas obras – e as obras dos artistas maranhenses – agora podem ser vistas na Galeria Virtual do Arte em Cores. Na plataforma, ainda será possível encontrar os trabalhos anteriores dos artistas, já realizados dentro do projeto, desde a sua primeira edição, em 2020.

O site oferece uma viagem artística através de imagens das obras produzidas e das informações sobre os artistas participantes do projeto, sempre com a presença de recursos de acessibilidade (como tradução em Libras e ferramentas de configuração de leitura). Os murais enfatizam a diversidade de estilos, inspirações e abordagens, refletindo a riqueza cultural do norte e nordeste do Brasil.

Neste ano de 2024, o Arte em Cores percorreu, além de Canaã dos Carajás, as cidades paraenses de Curionópolis, Eldorado do Carajás, Marabá, Ourilândia do Norte, Parauapebas e Tucumã. Todas ganharam painéis de arte urbana. Os trabalhos desenvolvidos refletem o talento, a criatividade e as experiências coletivas dos participantes durante as atividades de formação. As criações reúnem técnicas com ênfase no graffiti, entre outras modalidades.

O lançamento da Galeria Virtual marca o encerramento da 4ª edição do Arte em Cores no Pará e no Maranhão, garantindo visibilidade para os artistas locais, sejam iniciantes ou experientes, além de proporcionar um importante canal de exposição e rede de contatos para destacar e impulsionar suas carreiras.

Trajetória do Arte em Cores

O Arte em Cores visa capacitar e promover artistas visuais, proporcionando espaços e recursos para a partilha de conhecimento e experiências, como videoaulas sobre arte urbana, técnicas e suportes e mentoria com profissionais de referência do mercado. Para chegar ao resultado de sucesso de quatro edições, foram promovidos chamamentos abertos a artistas dos municípios atendidos pelo projeto. Além de terem acesso a capacitação e aperfeiçoamento técnico, os artistas receberam subsídio financeiro para aquisição de material para a produção de seus murais e premiações por participação no Arte em Cores.

Ao longo de quatro anos, mais de 190 artistas foram beneficiados e, além dos trabalhos individuais realizados em diversas cidades de ambos os estados, murais coletivos de grandes dimensões foram produzidos em Açailândia (MA), Alto Alegre do Pindaré (MA), Buriticupu (MA), Belém (PA), Marabá (PA), que recebeu dois murais, e Parauapebas (PA). Em 2024, mais dois trabalhos coletivos se somam nessa trajetória: um em Bacabeira (MA) e outro em Canaã dos Carajás (PA). A Galeria Virtual do Arte em Cores reúne fotografias de todas as obras concluídas, em uma exposição online de acesso público. O Arte em Cores é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, apoio do Centro Cultural Tatajuba, e é realizado pelo Ateliê 22 e Ministério da Cultura – Governo Federal.

Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale acredita que a cultura transforma vidas. Por isso, patrocina e fomenta projetos em parcerias que promovem conexões entre pessoas, iniciativas e territórios. Seu compromisso é contribuir com uma cultura cada vez mais acessível e plural, ao mesmo tempo em que atua para o fortalecimento da economia criativa.

Desde a sua criação, em 2020, o Instituto Cultural Vale já esteve ao lado de mais de 800 projetos em 24 estados e no Distrito Federal, contemplando as cinco regiões do país. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale. org

SERVIÇO

Galeria Virtual do Arte em Cores

As obras podem ser visitadas no endereço arteemcores.art.br

Redes sociais: instagram.com/ arteemcoresmove; facebook.com/ arteemcoresmove

