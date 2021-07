Hospital Regional Público retoma cirurgias eletivas em Altamira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A ala exclusiva para pacientes com Covid-19 terá uma redução no número de leitos, passando de 50 para 20, sendo 10 leitos clínicos e 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, sudoeste do Pará, retoma a realização de cirurgias eletivas nesta sexta-feira (9). A decisão foi tomada devido a redução de internações de pacientes com Covid-19.

You May Also Like