FOTOS da ‘superlua rosa’ pelo mundo; fenômeno pode ser visto do Brasil e terá seu ponto máximo de madrugada

A Lua estará em seu ponto mais próximo da Terra por volta da 0h32 da terça-feira, no horário de Brasília, segundo estimativa da Nasa. Essa é a primeira das duas “superluas” previstas para 2021.

Brasileiros poderão ver a “superlua rosa” na noite desta segunda-feira (26) – mas ele chegará ao seu ponto máximo à 0h32 desta terça (27), no horário de Brasília, segundo uma estimativa feita pela Nasa.

A agência espacial americana informou que essa é a primeira das duas superluas previstas para este ano – a outra, que se aproximará um pouco mais da Terra, está acontece daqui um mês.

Entenda a superlua:

A superlua acontece quando a Lua está cheia e em seu perigeu – ponto de sua órbita mais perto da Terra. Por isso, ela parece maior para quem a observa da perspectiva do nosso planeta.

A órbita da Lua ao redor da Terra tem forma elíptica – uma forma oval que aproxima e distancia o satélite do nosso planeta



O ponto mais próximo é o perigeu

O ponto mais distante dessa elipse é chamado apogeu. É quando acontece a chamada Microlua



Quando a Lua está cheia e em seu perigeu (superlua), ela pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante ao ser vista da Terra do que no momento do apogeu.

O termo superlua surgiu em 1979 e não é o que poderíamos chamar de um “conceito astronômico”. Ele é usado fora do meio acadêmico para fazer referência à união do perigeu com a Lua cheia.

Veja os registros da superlua rosa no Brasil e no mundo:

Superlua rosa é observada no céu de Londres, Inglaterra, em 26 de abril de 2021 — Foto: Hannah McKay/Reuters

Lua cheia é vista a partir da cidade de Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (26) — Foto: Thomas Santos/Myphoto Press/Estadão Conteúdo

Superlua rosa é observada no céu de Istambul, Turquia, em 26 de abril de 2021 — Foto: Umit Bektas/Reuters

Superlua rosa é observada no céu de Istambul, Turquia, em 26 de abril de 2021 — Foto: Murad Sezer/Reuters

Superlua rosa é vista no céu de Nicosia, no Chipre, em 26 de abril de 2021 — Foto: Petros Karadjias/AP

