SAÚDE – Divino Medicamento nas horas de tormenta

O coração alegre é como o bom remédio. (Provérbios, 17:22)

Caridade, criação de Deus, é o sentimento que mantém o ser vivo nas horas de tormenta de sua existência. Ela nos convida a olhar mais alto e além, de maneira que divisemos a Luz que desce das Paragens Celestiais em nosso auxílio a exortar: “Sê forte e corajoso; não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares” (Livro de Josué, 1:9).

Em todas as fases da vida, mormente na hora da dor, em vez de lamentações, não nos esqueçamos da Caridade e a pratiquemos com devoção e alegria. Trata-se de um Divino Medicamento para a Alma, de forma a nos libertar, pela ação efetiva em benefício do nosso semelhante, dos grilhões do sofrimento.

José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor.

