Funcionária é suspeita de desviar R$140 mil de lotérica em Moraes de Almeida | PA; e estabelecimento é fechado por dívida

Foto: Reprodução | A casa lotérica do distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, sudoeste do Pará, foi interditada após a descoberta de um grande desfalque. De acordo com informações repassadas, uma funcionária teria desviado cerca de R$ 140 mil nos últimos meses. A situação veio à tona quando a Caixa Econômica Federal bloqueou o acesso ao sistema bancário devido às inconsistências financeiras, levando a uma investigação interna que revelou o esquema.

Conforme registrado em boletim de ocorrência (BO), a funcionária transferia valores diretamente para sua conta pessoal e realizava saques em espécie, além de manipular registros para encobrir as movimentações. Questionada, ela teria confessado o crime, alegando que o dinheiro foi utilizado em apostas online. A lotérica, única do distrito, acumula agora uma dívida de R$ 170 mil com a Caixa, incluindo juros, e permanece fechada.

Áudios atribuídos à suspeita mostram ela admitindo o desvio e justificando suas ações como tentativas de recuperar o dinheiro perdido em apostas. Nas gravações, ela relata ter se envolvido em uma “bola de neve” financeira, mencionando dificuldades pessoais e demonstrando arrependimento. A comunidade, no entanto, está indignada com o impacto do ocorrido, que deixou moradores sem acesso a serviços essenciais.

CLIQUE AQUI E OUÇA OS AÚDIOS

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/12/2024/14:42:31

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com