Funcionária mata patrão com golpes de arma branca, no Pará por supostamente querer relacionamento com a vítima

Wanderson foi morto no meio rua, possivelmente pela funcionária que estaria tentando se relacionar com ele (Foto: Instagram Rio Maria Mil Grau).

Wanderson Melo, proprietário de um bar em Bannach, era casado e era o patrão de Janaína Oliveira, que possivelmente o matou por ele não aceitar se relacionar com ela

O comerciante Wanderson Melo, proprietário de um bar em Bannach, no sul do Pará, foi morto a golpes de arma branca no sábado (29). A principal suspeita, como apontam testemunhas, seria uma funcionária dele: Janaína Oliveira, que teria fugido rumo a Rio Maria.

Familiares e amigos de Wanderson relataram que ele é casado. Janaína há algum tempo estaria tentando ter um relacionamento amoroso com o patrão. Só que o comerciante a estaria rejeitando.

No sábado, na localidade conhecida como Pista Branca, Janaína e Wanderson discutiram e ela o atacou com um facão. As circunstâncias dos momentos antes do assassinato estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Há ainda outras linhas de investigação.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). Se a informação for mais urgente, o ideal é ligar para o 190. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone.

Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Não é necessário se identificar.

