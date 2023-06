Prefeitura confirma morte de criança de cinco anos vítima de meningite meningocócica

Segundo a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Paulo, o paciente havia sido encaminhado horas antes para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do mesmo bairro, apresentando sintomas da doença. (Foto:icon0.com / Pexels).

Na última quinta-feira (22), uma criança de cinco anos morreu devido à meningite meningocócica no Hospital Municipal Carmen Prudente, localizado na zona leste da capital paulista. Segundo a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Paulo, o paciente havia sido encaminhado horas antes para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do mesmo bairro, apresentando sintomas da doença.

“A equipe médica da UPA e do HM Cidade Tiradentes seguiram todos os protocolos recomendados, utilizando equipamentos de proteção individual (EPIs) durante todo o atendimento. Até o momento, não há nenhum outro caso relacionado”, afirmou a secretaria em comunicado.

De acordo com a secretaria, os leitos de emergência da unidade hospitalar são separados por cortinas, e os demais pacientes não foram expostos ao risco de contaminação.

O que é meningite

A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, conhecidas como meninges, podendo ser causada por vírus ou bactérias. A forma bacteriana da doença apresenta maior letalidade e maiores chances de complicações, mas há disponibilidade de vacina para esse tipo no calendário estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Como se proteger de meningite

A vacina contra meningite meningocócica C deve ser administrada em bebês aos 3, 5 e 12 meses. Já a vacina contra meningite ACWY é aplicada atualmente na faixa de 11 a 14 anos. Desde o dia 25 de maio, professores e adolescentes de 15 a 19 anos também podem receber a vacina contra meningite meningocócica C.

Como é a transmissão de meningite

A doença é transmitida pelo contato direto entre pessoas, por meio de secreções respiratórias de indivíduos infectados. De janeiro a maio deste ano, foram registrados 312 casos de meningite bacteriana na cidade de São Paulo, em todas as faixas etárias, resultando em 12 óbitos. Em 2022, foram registrados 174 casos, com 19 mortes.

