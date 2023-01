Funcionário de frigorífico é preso furtando 3 peças de picanha

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Por:Jornal Folha do Progresso em 28/01/2023/07:34:26 com informações Gazeta Digital

Já na empresa, uma testemunha contou que o homem foi flagrado com as peças de picanha dentro da mochila. Em revista, os produtos foram encontrados. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes e autuado por furto.

(Foto:Ilustrativa reprodução internet) – Homem de 48 anos, funcionário de um frigorífico em Várzea Grande, foi detido nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (27), após ser flagrado furtando 3 peças de picanha após o expediente de trabalho. De acordo com as informações, polícia foi acionada por volta das 6h por funcionários. A denúncia era de que um deles foi detido por furto.

You May Also Like