Motor de Fiat Uno vai parar no meio de rodovia após acidente na BR-163

Três pessoas ficam feridas -(Foto: RV News)

Três homens com idades de 39, 41 e 48 anos ficaram feridos em um acidente de trânsito entre dois carros na manhã desta sexta-feira (4), na BR-163 em Rio Verde do Mato Grosso, a 207 quilômetros de Campo Grande. A colisão foi fronta e todos envolvidos foram socorridos com alguns ferimentos.

Conforme o site RV News, no local do acidente, os dois homens que ocupavam um Ford/KA de cor vermelha seguia sentido Campo Grande, quando o motorista de 48 anos, do Fiat/UNO de cor azul escura seguia no sentido Coxim, ele teria invadido a pista contrária e acabou batendo de frente. A colisão foi violenta e os dois veículos ficaram com a frente destruída. (A informação é do Jornal Midiamax)

Com o impacto forte, o motor do Uno foi arrancado e arremessado por cerca de 15 metros do local do acidente. O motorista sofreu lesão com suspeita de fratura no braço direito e escoriações pelo corpo.

Já os dois ocupantes do Ford/KA, um deles, o passageiro de 39 anos sofreu escoriações pelo corpo e um corte na cabeça. O homem de 48 anos saiu do veículo e permaneceu na viatura da CCR MSVia aguardando atendimento da equipe de socorro do hospital municipal de Rio Verde de MT/MS. Ambos estavam orientados e conscientes.

A equipe da Concessionária precisou utilizar um aparelho desencarcerador para retirar a vítima do veículo vermelho, pois o motorista ficou com as pernas presas sob o painel do veículo. Chovia muito na região no momento do acidente.

O passageiro do Ford/KA disse a reportagem do RV News que o condutor do Fiat/UNO invadiu a pista contrária ao tentar fazer uma ultrapassagem em local proibido. Já o motorista do UNO, ele disse que devido à chuva e a baixa visibilidade, ele perdeu o controle da direção.

Os três feridos foram levados pelas equipes de socorro da CCR MSVia para o Hospital municipal onde passarão por exames mais detalhados. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada para registrar o acidente.

