Funcionário estuprado pelo chefe diz que roubou itens por não ter recebido adiantamento de salário

Imagens registradas por câmera de segurança mostram o momento em que três suspeitos chegam com o tambor na rua, o retiram do carro e colocam na calçada. (Foto:Reprodução / Globo).

Tortura durou horas, até a vítima ser colocada nua em um tonel de metal e, depois, abandonada em uma via pública pelo chefe

Após furtar uma furadeira e uma serra na loja em que trabalhava, em Taguatinga, no Distrito Federal, um funcionário foi torturado e estuprado pelo chefe e outros dois suspeitos. A vítima disse à polícia que roubou os objetos por ter tido resposta negativa a um pedido de adiantamento de salário solicitado ao patrão.

A tortura durou horas, até a vítima ser colocada nua em um tonel de metal e, depois, abandonada em uma via pública pelo chefe. O funcionário foi violentado com agressões, coronhadas e até estupro por pelo menos três horas, no dia 12 de maio, como forma de vingança pelo furto dos objetos.

A Polícia Civil diz que, ao perceber a falta dos objetos, dias depois, o patrão chamou o funcionário nos fundos da loja e iniciou as agressões. Em relato divulgado pelo Metrópoles, o homem diz que o chefe perguntou pelos itens furtados e, antes que pudesse responder, recebeu um “mata-leão” seguido de vários socos.

No local, estavam o proprietário da loja e outro funcionário. Desmaiada, a vítima conta, ainda, que teve as mãos e pés amarrados. Depois, sofreu diversos tipos de tortura. A Polícia também diz que o homem levou coronhadas com uma arma de fogo e teve o celular roubado.

De acordo com o Metrópoles, o autor das agressões também jogou água nele, além de tê-lo chutado. Em um dos momentos da sessão de tortura, ele teria tido um cabo de vassoura introduzido em seu ânus.

Abandonado

Horas após as agressões, a vítima foi colocada dentro de um tambor, ou tonel, de metal. Sem roupas, o homem foi abandonado em uma via pública. Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o momento em que três suspeitos chegam com o tambor na rua, o retiram do carro e colocam na calçada.

No vídeo, é possível observar quando um morador parece estranhar o objeto na calçada e resolve checar. A vítima, então, é achada, e outras pessoas se aglomeram no local.

O chefe e outro funcionário foram detidos e tiveram prisão temporária decretada na última terça-feira (13). O terceiro homem que aparece nas imagens está foragido, segundo a polícia. Eles podem responder pelos crimes de roubo, tortura e estupro.

