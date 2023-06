VÍDEO: funcionário é abandonado dentro de tambor após ser estuprado e torturado por patrão, no DF

Homem foi vítima de agressões após furtar objetos de loja em que trabalhava, segundo investigações. Imagens mostram momento em que vítima é abandonada em via pública.

Um funcionário de uma loja de Taguatinga, no Distrito Federal, foi torturado pelo patrão após ter furtado objetos do estabelecimento onde trabalhava. Depois das agressões, o homem foi colocado dentro de um tambor de metal e abandonado em uma via pública (veja vídeo abaixo).

Segundo a Polícia Civil, o homem também foi vítima de estupro. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que dois homens, um sem camisa e outro de blusa preta, tiraram da carroceria de um carro branco um tonel de metal, onde estava a vítima. Um terceiro cúmplice, de camiseta cinza, também apareceu na cena. O vídeo mostra ainda que, após os suspeitos deixarem a cena do crime, uma pessoa encontrou o tambor com a vítima. Outras pessoas, aparentemente vizinhos, ajudaram a retirar o funcionário da loja de dentro do tonel. Em seguida, o homem – que estava sem roupa – saiu. Os suspeitos das agressões foram presos nesta terça-feira (13). Eles podem responder pelos crimes de roubo, tortura e estupro. Homem teria roubado uma furadeira De acordo com a Polícia Civil, o funcionário torturado furtou uma furadeira e uma serra da loja depois que o patrão negou a ele um adiantamento de salário. O estabelecimento fica no Setor Industrial de Taguatinga . “Após o sumiço dos objetos, o proprietário chamou a vítima aos fundos da loja, e juntamente com outros dois indivíduos, causou intenso sofrimento físico e mental, por meio de agressões e até com coronhadas de uma arma de fogo”, diz a Polícia Civil do DF. Ainda segundo a polícia, também foi exigido da vítima que desbloqueasse aplicativos bancários de seu celular para consulta de valores.

Veja o vídeo AQUI

Fonte: Por Minane Ribeiro e Bruna Yamaguti, TV Globo e g1 DF e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/06/2023/18:15:35

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...