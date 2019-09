Funcionários da Celpa são presos suspeitos de extorquir clientes em Piçarra, no PA

Funcionários de terceirizada da Celpa são presos suspeitos de extorquir clientes em Piçarra, no PA

Os dois foram encontrados com R$1.620 em dinheiro, que teria sido recebido de uma vítima, segundo a Polícia.

Dois funcionários de uma empresa terceirizada da concessionária de energia Celpa foram presos em flagrante nesta sexta-feira (13) em Piçarra, no sudeste do Pará. Ambos são suspeitos de extorsão contra clientes com dívidas.

Segundo a Polícia, os dois funcionários foram encontrados com R$1.620 em dinheiro, que teria sido recebido de uma vítima.

A Celpa informou, em nota, que tomou conhecimento sobre o caso e que não compactua com este tipo de prática.

A concessionária disse também que já solicitou que os funcionários fossem desmobilizados e que irá acompanhar e colaborar com as investigações policiais.

Por G1 PA — Belém

13/09/2019 23h25

