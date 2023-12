Funileiro e cliente brigam por conta de reparo em veículo e vão parar no hospital com perfurações de faca

Dois homens ficaram feridos durante briga em uma funilaria em Aripuanã (995 Km de Cuiabá), na noite desta quinta-feira (08). A Guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de esfaqueamento na rua Manoel Pedro de Oliveira, próximo ao Atacado Boa Esperança, encontrando um homem caído no chão. O Serviço Móvel de Atendimento de Emergência (SAMU) foi chamado para prestar socorro, enquanto, simultaneamente, o Hospital Municipal informava sobre a entrada de outra vítima de facadas na ala de urgência

em que o dono do estabelecimento deitou embaixo do veículo, o suspeito de 44

anos, então, desferiu golpes de faca, desencadeando uma briga onde as duas partes

ficaram feridas.

O confronto envolveu facadas nas regiões do pescoço, ombro, barriga e costas. A

vítima de 51 anos conseguiu tomar a faca do agressor, mas este, por sua vez, utilizou

uma barra de ferro. Ambos foram encontrados em diferentes locais após o episódio,

sendo socorridos e levados ao Hospital Municipal de Aripuanã.

No hospital, a polícia apreendeu uma bainha de faca na cintura do suspeito de 44

anos. Na cena do crime, respingos de sangue e uma faca suja foram encontrados,

indicando a possível arma do crime. Tanto a faca quanto a bainha foram apreendidas

pelo Instituto de Criminalística.

Os dois envolvidos permanecem sob cuidados médicos, enquanto as autoridades continuam

investigando as circunstâncias que levaram a esse violento confronto em Aripuanã

Fonte: Olhar direto / Jornal Folha do Progresso em 08/12/2023/14:25:33

