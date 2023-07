Patrão é preso após enfiar barra de ferro na garganta de funcionário durante briga em sítio no Amazonas

(Foto: Reprodução) Um homem identificado como Cilmo Versosa da Silva, de 62 anos, foi preso sob suspeita de assassinar seu próprio funcionário, Francisco das Chagas Bernardo de Souza, de 41 anos, na zona rural do município de Presidente Figueiredo.

A vítima teve sua garganta atravessada por uma barra de ferro durante uma briga entre ela e Cilmo no sítio do empregador.

De acordo com a polícia, Francisco havia chegado recentemente ao município e foi convidado por Cilmo para trabalhar em seu sítio. Devido à perda de sua esposa e à responsabilidade de cuidar de seus quatro filhos, Francisco aceitou a proposta. Os dois não aparentavam ter problemas e costumavam beber juntos.

No entanto, no último sábado (8), durante uma bebedeira, uma briga eclodiu entre Francisco e seu patrão, com o funcionário ameaçando matar Cilmo. Enfurecido, Cilmo pegou uma barra de ferro e atingiu a cabeça de Francisco. Assim que a vítima caiu, o patrão pegou a arma e a enfiou em seu pescoço.

Posteriormente, Cilmo foi à casa de familiares e supostamente contou uma versão em que afirmava ter encontrado o corpo de Francisco no local. No entanto, a polícia encontrou evidências que indicavam sua autoria no crime, resultando em sua prisão em flagrante.

