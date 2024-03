‘Fura Fila’: grupo é preso após ameaças contra beneficiários e venda de vagas em fila de agência bancária no Pará

Grupo preso foi levado à delegacia de Igarapé-Miri. — Foto: PC PA

Caso ocorreu em Igarapé-Miri, nordeste paraense. Vítimas relataram que lugares na fila eram vendidos por R$ 50 a R$ 200.

Um grupo de quatro pessoas foi preso em flagrante após ameaças contra beneficiários e venda de lugares na fila em frente à Caixa Econômica Federal de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará.

As prisões fazem parte da continuidade da operação ‘Fula Fila’, deflagrada nesta terça-feira (19) pela Polícia Civil (PC). A corporação detalhou que dois agentes foram ao local para identificar os suspeitos.

Depois da constatação, o quarteto foi detido por atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública e associação criminosa.

“Os suspeitos ameaçavam os beneficiários de auxílios do governo federal, a fim de vender vagas nas filas da Caixa Econômica Federal, com isso, impedindo o bom e necessário andamento do serviço de utilidade pública”, descreveu a PC.

Durante a operação, os policias relataram que uma vítima foi identificada e ouvida. Ela reconheceu os envolvidos para os agentes.

Como agiam?

As apurações apontaram que, ao chegar em frente à instituição bancária, os beneficiários eram abordados pelos investigados, em via pública, para “guardar” um lugar na fila para atendimento após a abertura da agência.

“Cada vaga era vendida por R$ 25 a R$ 200, a depender da época do benefício e do lugar na fila. Aqueles que não concordassem em pagar eram ameaçados e coagidos a ir para o fim da fila. Cabe destacar que já ocorreram diversos tumultos causados por alguns dos investigados o que resultou em violência e confusão no local”, completou a corporação.

Apreensões e investigação

A PC ainda pontuou que apreendeu com o grupo R$ 70 e um celular. Os agentes disseram que a investigação segue para identificar mais criminosos e reprimir condutas do tipo.

Quaisquer informações que possam ajudar a polícia podem ser encaminhadas pelo disque denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone.

Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo canal on-line de mensagens, via (91) 98115-9181. Não é necessário se identificar.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2024/13:25:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...