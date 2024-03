Marido e mulher são presos por comércio ilegal de animais silvestres em Belém-Pará

Animais silvestres são apreendidos e casal é preso em Belém — Foto: Ascom/Polícia Federal

Casal é suspeito de intermediar venda de aves para outros estados. Com chegada da PF, eles soltaram aves, mas outras não conseguiram voar.

Um casal foi preso, em flagrante, na manhã desta quarta-feira (20) por comércio ilegal de animais silvestres, maus-tratos e receptação qualificada. Animais foram encontrados em gaiolas na casa dos investigados pela Polícia Federal.

De acordo com a PF, os alvos são intermediários de associação criminosa que inclui também a caça ilegal.

O casal tem como função a compra e venda de animais, e intermediação com receptadores de outros estados, em especial Ceará e Maranhão.

Eles seriam responsáveis pelo transporte de aves até os compradores, tendo esse comércio ilegal como recurso financeiro.

Na chegada da Polícia Federal, os moradores soltaram às pressas dezenas de aves que estavam nas gaiolas, mas ao entrarem, os policiais ainda encontraram oito pássaros que não conseguiram voar, por estarem em situação degradante, e outros três já mortos, segundo a PF.

As aves foram entregues à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), que lavrou auto de infração ambiental e ficou responsável por restabelecer as aves ao seu habitat natural.

A operação Artemis é resultado de uma investigação iniciada após os suspeitos terem sido abordados realizando transporte de animais silvestres, em situação degradante, de 2021 a 2023, reiteradas vezes.

Em uma das abordagens, eles estavam com 40 aves, de espécies como bicudo, curió, pipita, bicos de brasa, e rouxinol.

Nas ocasiões, os animais foram apreendidos, encaminhados à Semas, foram lavrados Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra os responsáveis, que permaneceram em liberdade. Agora, presos em flagrante, estão à disposição da Justiça.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2024/13:27:59

