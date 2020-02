Gabigol será pai de um menino com a irmã de Neymar, Rafaella Santos

Colunista Leo Dias divulgou que amigos próximos de Gabigol do Flamengo deram a informação

O filho de Gabigol e Rafaella Santos se chamará Matheo (Foto:Reprodução Instagram)

O filho de Gabigol e Rafaella Santos, irmã de Neymar, será um menino e já tem um nome. O bebê se chamará Matheo. Segundo o colunista Leo Dias do portal UOL, as informações são de amigos próximos de Gabigol. Rafaella que está no sexto mês de gestação.

A assessoria de Rafaella Santos manteve a nota já divulgada. A assessoria informou ao colunista que não se envolve em fofocas e especulações sobre a vida dos clientes. “Respeito a vida pessoal de cada um dos nossos assessorados e não tenho conhecimento e nem me envolvo em fofocas e especulações”, informa a nota.

Rafaella não está mais junta com Gabigol. Há uma semana a irmã de Neymar pediu para pararem de associá-la ao jogador, pois já está separada dele há um mês. “Acima de tudo isso, meu carinho e respeito por ele continua. Tenho certeza que ele deseja isso por mim. Situação chata e delicada, mas precisava explicar para vocês”, declarou Rafaella. A separação entre os dois começou a ser divulgada na imprensa antes da virada do ano. Entre as especulações estariam traições de Gabigol.

Redação Integrada com informações do portal UOL

21.02.20 21h45

