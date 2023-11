Gaby Amarantos ganha o Grammy Latino 2023 pelo álbum “Technoshow”

(Foto:Reprodução) – A cantora paraense Gaby Amarantos venceu o Grammy Latino 2023 na categoria “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa” com o álbum “Technoshow” que retrata o tecnomelody, ritmo original e criado em Belém, capital do Pará, marcado por acelerar o brega tradicional e adicionar batidas eletrônicas.

A premiação ocorreu na tarde desta quinta-feira (16), em Sevilha, na Espanha. A artista correu até o palco muito emocionada e enquanto agradecia descreveu a importância da valorização da cultura amazônica, periférica e principalmente de artistas independentes.

“Sou uma artista da Amazônia, faço música da periferia negra de Belém do Pará e estou há 20 anos trabalhando com esse estilo. Recebo com muita alegria e honra esse prêmio, quero dedicar a todas as mulheres negras do Brasil. Agradeço a todo o povo de Belém do Pará que recebe e reconhece como música de raízes brasileira. Viva o tecnobrega!”, declarou Gaby.

Além do discurso carregado com grandes referências, a paraense destacou que o vestido que escolheu para participar do evento representava uma grande árvore de samaúma, levantando a necessidade da preservação da Amazônia e o consumo do público de artistas que vem desse região.

“Estou vestida de samaumeira, uma árvore da Amazônia que tem grandes raízes. Precisamos cuidar de nossa floresta amazônica e uma forma de cuidar é ouvir sua música, conhecer sua cultura!”, destacou a paraense.

TecnoShow

O trabalho premiado fez parte da carreira de Gaby Amarantos, nos anos de 2002 a 2010, quando foi vocalista e compositora da banda TecnoShow. À época, os CDs de tecnobrega eram gravados de forma improvisada e independente e distribuídos nas bancas de camelôs, a preço populares. Dez anos mais tarde, as canções de TecnoShow chegaram ao streaming e, já em 2023, conquistam o Grammy Latino.

O álbum contém oito faixas que totalizam mais de 27 minutos e fazem uma compilação de hits tocados nas festas aparelhagens, dentro das periferias do Pará.

O gênero musical mistura beats eletrônicos, riffs de guitarra e muita composição regional.

As mais famosas são “Nova chama” e “Príncipe Negro”, nome de uma das aparelhagens mais famosas do Pará, composições de autoria da própria Gaby e que fizeram muito sucesso local na época em que foram lançadas.

