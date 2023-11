Segundo a informação, acidente ocorreu por volta das 12h00min, desta sexta-feira, na rua Santa Izabel esquina com a rua Itaituba, no bairro Cristo Rei em Novo Progresso.

De acordo com informações preliminares, o motorista do caminhão frigorífico (MERENDA ESCOLAR) trafegava pela via ao passar pelo bueiro derrapou e por pouco não tombou, ficou caído na vala. Ninguém se feriu.

Ainda de acordo com a informação o bueiro foi obra recente da secretaria de obras publicas da prefeitura de Novo Progresso, ficou estreito e foi danificada pela chuva, o local deve ser interditado.

A imagem e vídeos foram enviadas por leitor no Jornal Folha do Progresso.

Caminhão frigorífico da Merenda Escolar cai em bueiro em Novo Progresso

Caminhão frigorífico da Merenda Escolar é puxado por máquinas pesadas em bueiro em via pública de Novo Progresso

Motoristas que trafegam pelo Bairro Cristo Rei , em Novo Progresso , devem ficar atentos às condições das ruas. Com a forte chuva que caíram na cidade, a rua Santa Izabel com Itaituba está em péssimas condições, praticamente intrafegável. A via não é pavimentada.

Conforme apurado pela Reportagem o Jornal Folha do Progresso, neste momento (15:21:40) estão sendo utilizados uma pá carregadeira e uma retroescavadeira da Prefeitura de Novo Progresso para retirar o caminhão atolado.

