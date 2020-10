Galhardo marca, Inter bate o Athletico-PR e segue na cola do Atlético-MG

(foto: Ricardo Duarte/assessoria) – O Internacional segue na caça ao líder Atlético-MG. Neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe colorada bateu o Athletico-PR, por 2 a 1, em casa, e se manteve na cola dos mineiros, que venceram no sábado.

O confronto começou movimentado no Beira-Rio. Logo aos seis minutos, o artilheiro Thiago Galhardo deixou a sua marca. Após escanteio curto, Heitor cruzou na medida para o atacante marcar o seu 13º gol no nacional. E a vantagem aumentou aos 35, com Abel Hernández, depois de mais um cruzamento de Heitor.

Já aos 41, o Furacão voltou ao jogo. Carlos Eduardo arrancou pela direita e colocou a bola na cabeça de Renato Kayzer, que não desperdiçou e descontou.

Na segunda etapa, os anfitriões quase marcaram mais um, mas Jandrei fez uma grande defesa em finalização a queima roupa de Abel Hernández. Na sequência foi a vez de Thiago Galhardo assustar, em perigosa cabeçada que tirou tinta da trave.

A resposta dos visitantes saiu aos 41, em bela cobrança de falta Ravanelli que parou no travessão. Já aos 47, Marcelo Lomba operou dois milagres, em finalizações seguidas de Renato Kayzer e Fabinho, evitando o empate e garantindo o triunfo.

Com a vitória, o Inter foi a 28 pontos, ficando apenas atrás do Atlético-MG, que é o líder com 30. Já o Athletico está em 16º, com 15.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria)

11/10/2020 21:51

