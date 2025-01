Ganhador da quadra na Mega da Virada investe prêmio de R$ 16 mil na Lotofácil e ganha apenas R$ 700

Foto: Reprodução | O que era para ser uma jogada de mestre acabou sendo um imenso desastre. O organizador do bolão que ganhou a quadra na Mega da Virada e levou R$ 16 mil decidiu reinvestir o prêmio, mas se deu mal.

Morador de Goiás, Saul Teixeira conta que descobriu ter feito a quadra na Mega da Virada após revisar as cartelas do bolão com 506 participantes, e decidiu investir o prêmio em outra aposta. A premiação foi de R$ 16,2 mil. Eles decidiram pegar a premiação e reaplicar em um jogo da Lotofácil.

O grupo acertou 11 números e ganhou apenas R$ 700 com a nova cartela. Os apostadores não desanimaram e já avisaram que vão jogar no próximo prêmio acumulado.

“Só ganhamos R$ 700, todo mundo ficou frustrado, Ave Maria”, contou Saul ao g1 GO. “O pessoal do bolão já está ‘tudo doido’ para eu abrir outro [bolão] quando acumular [o prêmio]”, completou.

Saul Teixeira contou que as apostas em grupo começaram há seis anos, com 50 jogadores, e que o número chegou a 506 pessoas no último bolão. “Se eu abrir um bolão agora, junto R$ 10 mil, R$ 12 mil reais. O pessoal confia muito”, afirmou.

Na Mega da Virada de 2024,o grupo acumulou R$ 75,9 mil, com cotas de R$ 150 por pessoa, mas não ganhou. O grupo também fe outro bolão e recebeu cerca de R$ 40 mil em prêmio da Quina de São João. “Por isso, o pessoal estava tão animado para a Mega da Virada”, declarou.

