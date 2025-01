Policiais ‘esquecem’ fuzil capaz de perfurar colete à prova de balas em base e denunciam falso furto no interior de SP

Fuzil Imbel IA-2 — Foto: Indústria de Material Bélico do Brasil/Divulgação

Caso ocorrido no dia 30 de dezembro em Paulo de Faria (SP) foi esclarecido por câmeras de segurança. Para delegado da cidade, trata-se de um ‘equívoco’.

Dois policiais militares denunciaram que um fuzil, uma arma capaz de perfurar um colete à prova de balas e usada também pelo Exército, foi furtado durante o atendimento em Paulo de Faria (SP). Porém, na verdade, a arma foi esquecida por eles na base da Polícia Militar.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o armamento mencionado não foi retirado da instituição. A Polícia Militar instaurou um procedimento administrativo para identificar as responsabilidades envolvidas no ocorrido.

Segundo apurado pelo g1, o caso ocorreu no dia 30 de dezembro. Na ocasião, a equipe informou à Polícia Civil que parou para prestar apoio em um acidente de trânsito entre um carro e uma moto na Rodovia Armando de Sales Oliveira.

Durante o atendimento, os policiais disseram que deixaram a viatura com os vidros fechados e, ao retornar, a encontraram com o vidro do passageiro aberto, notando a falta do fuzil com 30 munições. Eles, então, registraram um boletim de ocorrência por furto.

De acordo com o delegado de Paulo de Faria, Daniel Carvalho Borges, durante a investigação, as câmeras de segurança mostraram que o policial entrou na base com o fuzil, mas não saiu com a arma. “Foi um equívoco e as investigações foram encerradas”, completa o delegado.

Conforme apurado pela reportagem, o Fuzil Imbel IA-2 tem capacidade para 30 tiros de rajada e é considerado uma arma de guerra, com alto poder destrutivo, avaliada em cerca de R$ 15 mil.

Fonte: g1 Rio Preto e Araçatuba e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/01/2025/15:12:34

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...