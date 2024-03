IBGE aponta crescimento de 2,9% no PIB do Brasil em 2023

Nominalmente, o valor ficou em R$ 10,9 trilhões no ano (Foto: Marcos Santos | Arquivo USP Imagens)

Este resultado ficou próximo ao do ano anterior, quando a atividade econômica brasileira teve alta de 3%.

Em 2023, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 2,9%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou a informação nesta sexta-feira (1º). Nominalmente, o valor ficou em R$ 10,9 trilhões no ano.

Este resultado ficou próximo ao do ano anterior, quando a atividade econômica brasileira teve alta de 3%. O último trimestre do ano, mais uma vez, mostrou uma desaceleração da economia e fechou estável em relação ao trimestre anterior (0%).ComportamentoNo primeiro e no segundo semestres de 2023, a dinâmica do PIB foi diferente. Na primeira metade do ano, a atividade econômica foi puxada por uma safra excepcional de grãos. Com o desempenho da produção de soja e milho, a agropecuária registrou alta de 15,1% no ano, um recorde da série histórica que se inicia em 1996.

Outros setores também foram impulsionados pela agropecuária, como as exportações (9,1%), além da indústria de alimentos e segmentos específicos do setor de serviços, que são beneficiados pela cadeia de produção e logística do campo.Também houve destaque positivo, nos produtos primários, em segmentos da indústria (1,6%), especificamente nas indústrias extrativas, que cresceram 8,7%. Com a recuperação de economias ao redor do mundo, a economia foi beneficiada pela alta na extração de petróleo e gás natural e de minério de ferro.Já no segundo semestre, o setor de serviços, principal da economia brasileira, permaneceu resiliente e trouxe sustentação a uma desaceleração gradual da economia por conta do patamar elevado da taxa básica de juros, a Selic.

Estímulos fiscais dados à economia impulsionaram os números de consumo, como o reajuste real do salário mínimo e a fixação do programa Bolsa Família no valor de R$ 600. E o mercado de trabalho, que chegou a recordes de ocupação, também ajudou a economia a se manter

aquecida.

Os serviços tiveram crescimento de 2,4% em 2023. Pelo lado da demanda, o consumo das famílias subiu 3,1%. No quarto trimestre, contudo, os dois quesitos mostraram uma forte desaceleração, em que os serviços cresceram pouco (0,3%) e o consumo das famílias caiu (-0,2%).Principais destaques do PIB em 2023:

Serviços: 2,4%

Indústria: 1,6%

Agropecuária: 15,1%

Consumo das famílias: 3,1%

Consumo do governo: 1,7%

Investimentos: -3%

Exportações: 9,1%

Importação: -1,2%

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/03/2024/15:08:55

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...