Garimpeiro é morto em emboscada no interior de Itaituba

Foto: Reprodução/WhatsApp – Um garimpeiro, identificado como Tina, foi morto a tiros nesta sexta-feira, 19 de agosto de 2022, em uma região de garimpo (Garimpo Conforto), no interior de Itaituba. Ninguém foi preso.

O fato aconteceu em uma vicinal que liga o Garimpo do Patrocínio e Garimpo do Conforto. A versão apurada que a emboscada aconteceu ao meio do caminho da vicinal – Tina tinha como destino o garimpo do patrocínio, – segundo relatos foi para roubar ele estava com 16 mil reais.

Tina tinha fama de valentão, costumava humilhar garimpeiros e era bravo, na comunidade ele tinha um bar onde havia prostíbulo. Ainda conforme informação o garimpeiro Tina estava pilotando uma motocicleta quando foi alvejado com tiro de espingarda, morreu no local.

O caso ainda não foi registrado na Polícia Civil. Não temos informações onde foi sepultado o Corpo da vítima.

Noticia Falsa

As redes sociais foram divulgado imagem do garimpeiro morto com áudios informando que o mesmo foi morto por agentes ambientais do IBAMA, noticia é falsa. Na região acontece uma operação, onde os agentes ambientais estão destruído máquinas e equipamentos de garimpeiros dentro de áreas de proteção ambiental. Conforme relatos o garimpeiro teria revidado e atirado contra os agentes federais, esta informação é falsa.

Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2022/08:05:53

