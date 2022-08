PRF apreende veículo com registro de furto em Itaituba

A apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina da PRF (Foto:Reprodução)

‌Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam um veículo com registro de roubo/furto, no Km 690 da BR-163, em Itaituba, na noite de sexta-feira (19). Durante abordagem a um veículo Fiat Strada 2018, a PRF verificou que os elementos identificadores do veículo não condiziam com o padrão da montadora.

Ao consultar o sistema, a PRF identificou que o veículo original estava com registro de roubo/furto. Diante da constatação do crime de receptação, o veículo foi entregue à polícia civil para perícia e demais diligências necessárias, conforme informações da PRF.

O condutor e ocupantes do veículo foram conduzidos até a delegacia de Polícia Civil de Itaituba para os procedimentos cabíveis.

Por:Jornal Folha do Progresso em 21/08/2022/08:05:53

