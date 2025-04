Mulher morre após inalar mistura de produtos de limpeza durante faxina em banheiro

Foto: Reprodução | Deusineide de Sousa, de 63 anos, teve mal súbito após usar cloro com desengraxante automotivo; família suspeita de intoxicação.

Uma mulher de 63 anos morreu após passar mal enquanto lavava o banheiro de casa, em Goiânia, na última sexta-feira (18). Segundo a família, Deusineide de Sousa inalou uma mistura tóxica de produtos de limpeza e não resistiu. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO).

De acordo com relato do marido, Josemar Carlos da Silva, o casal havia acabado de almoçar quando Deusineide decidiu fazer a faxina. Durante a limpeza, ela utilizou cloro e um produto chamado Intercap, um desengraxante automotivo com ação desincrustante ácida. Poucos minutos após aplicar a mistura, a mulher começou a se sentir mal.

“Foi quando ela saiu do banheiro, deitou no sofá, me pediu água e foi apagando. É um cheiro muito forte”, contou o marido em entrevista à TV Anhanguera. A mulher sofria de bronquite, o que pode ter agravado o quadro. Ao perceber o mal-estar da esposa, Josemar e uma irmã da vítima acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, quando a equipe médica chegou ao local, Deusineide já estava sem vida.

O caso foi registrado na polícia por um sobrinho da vítima. Segundo a PCGO, a suspeita inicial é de intoxicação por inalação de vapores tóxicos, mas a causa da morte ainda será confirmada por meio de laudo emitido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Caso reacende o alerta sobre os riscos da mistura caseira de produtos químicos, prática comum em muitas residências. Compostos como cloro, ao serem combinados com substâncias ácidas ou desengordurantes, podem liberar gases altamente tóxicos, como o cloro gasoso, que afeta diretamente as vias respiratórias.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/04/2025/10:09:04

