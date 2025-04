Adolescente autista é agredida por outras estudantes em Manacapuru (AM)

Foto: Reprodução | Um vídeo chocante, gravado durante a agressão, tem circulado nas redes sociais.

O vídeo da agressão foi registrado por uma pessoa que acompanhou a adolescente sendo levada por uma outra jovem para uma área de mata. No local, a vítima é brutalmente agredida.

Segundo testemunhas, a adolescente que cometeu as agressões não estuda na mesma escola que a vítima. A agressora teria entrado no local e ameaçado a adolescente afirmando que estava armada.

Ainda segundo as informações, o motivo das agressões seria porque a agressora teria descoberto que a vítima estaria espalhando boatos envolvendo seu nome. Revoltada, a jovem cometeu as agressões contra a adolescente.

Surgiu ainda outra informação de que a vítima seria portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA), no entanto, a Escola Estadual André Vidal de Araújo, instituição em que a adolescente estuda veio a público esclarecer que está informação é falsa.

“Esclarecemos que a aluna envolvida não é estudante com deficiência, tampouco tem Transtorno do Espectro Autista (TEA), como foi amplamente divulgado de forma equivocada”, afirmou a Instituição em nota.

A escola lamentou o ocorrido e afirmou que todas as ” medidas cabíveis já estão sendo tomadas, em conjunto com os órgãos competentes, para que a situação seja tratada com a seriedade necessária”.

