Garimpeiros bloqueiam entrada de Jacareacanga (PA), em protesto contra fiscalização ambiental

(Foto:Reprodução) – Manifestantes pró-garimpo ilegal bloqueiam acesso a Jacareacanga, no Pará

Manifestantes são contra as ações federais de combate ao garimpo ilegal em terras indígenas.

Manifestantes que defendem o garimpo ilegal em terras indígenas bloqueiam o acesso ao município de Jacareacanga, no sudoeste do Pará.

O grupo montou um acampamento no trevo próximo à rodovia BR-230. Somente transporte de cargas para cidade era permitido o tráfego. Segundo os próprios manifestantes, o acampamento foi patrocinado por grupos de garimpeiros.

O protesto é contra as operações federais que combate a extração ilegal de ouro e outros crimes. Os manifestantes também são contrários à presença de organizações não governamentais na região. Na última segunda (12), um carro do ICMBio foi bloqueado na região.

De acordo com investigações da Polícia, um pequeno grupo de indígenas da etnia Munduruku vem permitindo a entrada de garimpeiros ilegais em troca de porcentagem de ouro. Agentes da Polícia Rodoviária Federal foram té o local da manifestação, mas o bloqueio continuava às 19h44.

Jacareacanga é abastecida pelo garimpo ilegal na área Munduruku, segundo defensores das terras indígenas.

O presidente da Câmara Municipal, Giovani Munduruku, é indígena e supostamente envolvido diretamente com o garimpo na aldeia dele, Katon. O G1 tentou contato com o parlamentar, mas até a publicação da reportagem não obteve resposta.

Garimpo ilegal gera conflito

A região de Jacareacanga, distante 1.735 km da capital Belém, vive uma situação de conflito entre apoiadores do garimpo ilegal e defensores das terras indígenas.

Por conta disso, o MPF vem fazendo pedidos à Justiça Federal para que forças federais sejam obrigadas a atuar com urgência para impedir ataque violento dos garimpeiros ilegais aos indígenas.

No dia 25 de março, a sede de uma associação de mulheres indígenas da etnia Munduruku foi atacada por garimpeiros e indígenas aliciados, segundo aponta o MPF. Uma campanha de arrecadação foi lançada para reconstruir o espaço. A ONU Direitos Humanos e ONU Mulheres pediu investigação sobre o caso.

Escritório da Associação de mulheres indígenas é atacado em Jacareacanga, no PA — Foto: Divulgação

Em agosto de 2020, uma ação de fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) chegou a ser interrompida, após visita do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da intervenção do Ministério da Defesa.

As circunstâncias da interrupção incluíram suspeitas de vazamento de informações sigilosas e transporte de garimpeiros em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB). O uso da aeronave também está sendo investigado em dois inquéritos do MPF.

Avião da FAB é usado para levar garimpeiros ilegais para reunião com ministro Salles, em Brasília, diz MPF. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Por G1 PA — Belém

