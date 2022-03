Garimpeiros fecham rodovia Transamazônica em Itaituba

Decisão Judicial pôs fim a manifestação de garimpeiros na rodovia BR 163 no distrito de Moraes de Almeida (distante 100 km de Novo Progresso) no município de Itaituba, no sudoeste do Pará. (Foto: Reprodução)

Após serem obrigados pela Justiça a liberar a rodovia BR 163 em Moraes Almeida, o grupo de garimpeiros denominados Garimpeiros Independentes do Alto Tapajós, fecharam um trecho da rodovia Transamazônica (BR-230) na altura do KM 30, no distrito de Campo Verde, município de Itaituba, oeste do Pará. O ato é contra as ações da polícia Federal, força Nacional e IBAMA em áreas garimpeiras. A ação Judicial para desobstruir a rodovia veio da Advocacia Geral da União e foi deferida pela Justiça Federal de Itaituba no Pará.

O trecho fechado é onde se encontra às duas rodovias BR-163/BR-230, que da acesso ao porto de Miritituba em Itaituba.

Houve informações que indígenas estão a caminho para apoiar o manifesto!

Os manifestantes denominados Garimpeiros Independente do Alto Tapajós, na liderança do Garimpeiro “LINDOMAR CARLOS POMMERENING” fecharam a rodovia no final da tarde desta segunda-feira,14 de março de 2022. Nas redes sociais, eles convocam a sociedade para participar da manifestação em caráter pacífico. O manifesto é acompanhado pela polícia Rodovia Federal.

Conforme divulgou nas redes sociais, alimentação, agua e ‘internet’ é liberada para que estiver participando do movimento e motoristas.

Polícia atira bombas de gás contra manifestantes garimpeiros na Transamazônica em Itaituba-PA. pic.twitter.com/tBaTytNXQZ — Jornal Folha do Progresso (@NpJornal) March 15, 2022

