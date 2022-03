Alta do combustível: Ministro afirma que é ‘desonesto’ ter saudade da gasolina a R$ 2

Ministro do Turismo, Gilson Machado, afirma que “quem prefere combustível a R$ 2 não tem saudade de salário mínimo de R$ 260”. (Foto: José Cruz/ABR)

A declaração feita nas redes sociais do Ministro do Turismo, Gilson Machado, veio quatro dias após o reajuste do preço do combustível – com alta de 18,8% nas refinarias – e o gás de cozinha, de 24,9% (As informações são de Rayanne Bulhões).

A repercussão dos aumentos no valor do combustível, que tem pesado no bolso dos brasileiros, ganhou mais um vez repercussão nas redes sociais. Isso porque o Ministro do Turismo, Gilson Machado, fez uma postagem, nesta segunda-feira (14), afirmando que “quem prefere combustível a R$ 2 não tem saudade de salário mínimo de R$ 260”.

É no mínimo DESONESTIDADE,ter saudade da gasolina por 2 reais,do arroz 4 reais e da carne 11 reais,mas não tem saudade do SALÁRIO MÍNIMO DE 260 REAIS. — Gilson Machado Neto (@gilsonmachadont) March 14, 2022

A declaração de Gilson veio quatro dias após o reajuste do preço do combustível – com alta de 18,8% nas refinarias – e o gás de cozinha, de 24,9%. Uma das explicações para o aumento nos preços é a guerra entre Rússia e Ucrânia, que elevou barril de petróleo no mercado internacional, passando a marca histórica de U$ 130 a unidade. Para o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC) é ilegal atrelar o preço do combustível vendido no Brasil ao valor internacional do barril de petróleo.

A Justiça do Distrito Federal cobrou explicações para a Petrobras sobre a alta e deu até 72 horas para a justificativa. Para os autores do pedido, a política da Petrobras prejudica os interesses do país e o do próprio consumidor brasileiro.

O presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de lei, já aprovado pelo Congresso Nacional, que altera a forma de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis. Dessa forma, o tributo em cima do repasse da gasolina, etanol, diesel, biodiesel e gás de cozinha será cobrado com um valor fixo.

15/03/2022

