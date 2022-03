Justiça manda liberar rodovia fechada por garimpeiros em Moraes Almeida no Pará; Garimpeiros prometem fechar outro ponto da rodovia

O distrito de Moraes Almeida ficou tomado por caminhões. (Foto:Adelar Bellhing via WhatsApp) -Decisão Judicial põe fim a manifestação de garimpeiros na rodovia BR 163, fechada desde a zero hora desta sexta-feira,11 de março de 2022, a BR-163, no km 417, no distrito de Moraes de Almeida (distante 100 km de Novo Progresso) no município de Itaituba, no sudoeste do Pará.

Garimpeiros prometem mudar bloqueio para o K30 em Campo Verde no município de Itaituba.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que foi dada uma decisão judicial favorável ao Interdito Proibitório. A Justiça Federal de Itaituba foi acionada, e dada ordem para oficial de Justiça de Novo Progresso fazer a notificação dos garimpeiros que interditam a rodovia BR-163, em Itaituba, tendo em vista a proximidade do local do evento. O bloqueio da rodovia federal ocorreu por causa do protesto de cerca de 200 garimpeiros independentes do Alto Tapajós. (A informação é do O Liberal)

Os manifestantes argumentam que o protesto é contra ações do governo federal na região. A ordem para passar pelo bloqueio somente carros oficiais e ambulâncias. A rodovia abriu sempre por duas horas, para liberar a via, uma hora de cada sentido.

A Ordem Judicial foi cumprida na manhã neste domingo, 13 de março de 2022, a via foi totalmente liberada.

As informações que chegaram para redação do Jornal Folha do Progresso que as lideranças e manifestantes denominados GARIMPEIROS INDEPENDENTES DO ALTO TAPAJÓS, estão mudando o acampamento para fechera outro ponto da rodovia desta vez no distrito de Campo Verde no km 30 da Transamazônica – entroncamento com a rodovia BR 163- em Itaituba.

