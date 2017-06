Garimpeiros morrem soterrados em mina no Pará

Dois garimpeiros morreram soterrados após o deslizamento de um barranco na mina no Garimpo Marupá, em Itaituba, sudeste paraense. A fatalidade ocorreu na manhã desta quinta-feira (15).

As informações foram confirmadas pelo comandante de Polícia Militar de Itaituba. No momento do ocorrido, cinco garimpeiros trabalhavam sendo que três conseguiram se salvar.

Os dois garimpeiros mortos foram identificados como Ademir Vieira Barbosa, de 39 anos, e Wallace Lima Lopes, de 31. Eles estavam trabalhando no garimpo, quando o barranco desmoronou soterrando os dois em uma profundidade de cerca de 10 metros.

Por causa do acidente, moradores do garimpo, que fica distante cerca de 500 quilômetros da sede do município, ficaram bastante abalados.

Ainda de acordo com o comandante, os corpos já foram resgatados, periciados e entregue as famílias.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...