Meninas fogem de casa e tentam embarcar de Belém para São Paulo

Garotas foram acolhidas no Conselho Tutelar do Bengui até a chegada de familiar – (Foto:| Reprodução Google Street View)

Duas meninas – de 10 e de 11 anos – foram acolhidas no Conselho Tutelar do Bengui, em Belém, na tarde desta quarta-feira (6), após tentarem embarcar, sozinhas, para a cidade de São Paulo a partir do Aeroporto Internacional de Belém.

Elas são do município de Augusto Corrêa, nordeste paraense, e estavam desaparecidas desde ontem.

As garotas são primas e, segundo informações de familiares, estavam desaparecidas desde as 14h desta terça-feira (5). De acordo com informações obtidas no Conselho Tutelar, as duas crianças chegaram ao Aeroporto Internacional de Belém em um táxi.

Quando tentaram embarcar para São Paulo, foram impedidas por estarem desacompanhadas e não possuírem autorização ou documentação.

As crianças, então, pegaram um táxi, na saída do Aeroporto de Belém, e o taxista – ainda não identificado – teria oferecido a residência dele para que elas pernoitassem. Na manhã de hoje (6), o mesmo taxista deixou as meninas nas proximidades do Conselho Tutelar do Bengui.

A madrasta de uma das garotas saiu de Augusto Corrêa para buscar as garotas e chegou a Belém no final da tarde de hoje.

À reportagem da RBATV, a mulher afirmou que a família viveu momentos de tensão após o desaparecimento das garotas e que uma campanha por informações foi feita nas redes sociais.

À familiar, as meninas afirmaram apenas que queriam viajar para São Paulo, sem dar mais detalhes. Ainda não se sabe, no entanto, como as garotas compraram passagens aéreas e conseguiram dinheiro para chegar até Belém.

