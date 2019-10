Garimpeiros protestam em rodovia no município de Eldorado dos Carajás, no PA

O grupo pede a legalização da atividade garimpeira pelo governo federal.(Foto:Reprodução)

Garimpeiros fecham rodovia no Pará contra fiscalização ambiental

Garimpeiros iniciaram uma interdição em protesto no início da tarde em um trecho da rod. BR-155, em Eldorado dos Carajás, sudeste do Pará, próximo à “Curva do S”.

A manifestação é contra as ações de fiscalização do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) em garimpos no Pará. O grupo pede a legalização da atividade garimpeira pelo governo federal.

O congestionamento é grande na rodovia. De acordo com manifestantes, veículos pequenos e ambulâncias estão sendo autorizados a passar.

Desde segunda, um grupo também interdita a rod. PA-2798, no trecho que corta Ourilândia do Norte. Os garimpeiros, de pelo menos seis cidades do Pará, se juntaram ao protesto que também pede a legalização dos garimpos na região.

O trânsito está sendo liberado para ambulâncias. Agentes da Polícia Civil e Militar acompanham a manifestação.

Por>:

Por G1 PA — Belém

29/10/2019 20h32

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...