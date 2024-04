Mulher morre e PM é baleado em intervenção policial em Benevides no Pará

(Foto: Reprodução)- O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (17), durante uma abordagem relacionada a uma denúncia de tráfico de drogas.

Uma mulher morreu e um policial militar foi baleado durante uma intervenção policial na madrugada desta quarta-feira (17), no bairro Murinin, no município de Benevides, região Metropolitana de Belém. Conforme as informações iniciais, os agentes foram até o endereço onde a ação ocorreu para verificar uma denúncia de tráfico de drogas e foram recebidos a tiros.

Segundo informações policiais, os agentes foram até a rua Cristina Figueiredo, próximo a Avenida Joaquim Pereira de Queiroz, para constatar o caso de suposta venda de entorpecentes. Chegando no local, identificaram a presença de um suspeito chamado Leandro Oliveira de Lima, mais conhecido como pelo vulgo ‘Leozinho’, e outros suspeitos. Assim que perceberam a chegada dos policiais, os suspeitos atiraram contra a viatura. Ainda conforme os PMs, teve início uma troca de tiros e um dos policiais foi atingido na perna supostamente com tiro de fuzil. Quando os demais agentes correram para socorrer o PM baleado, um dos suspeitos correu atirando e foi para uma área de mata que ficava por trás da casa onde estavam. Quando um dos policiais foi em direção ao local para onde o homem fugiu, encontrou a mulher caída baleada próxima ao matagal.

Os policiais solicitaram apoio de outras viaturas para auxiliar no socorro do PM e da mulher baleada, e também para as buscas na área de mata. Quando as demais viaturas chegaram, fizeram buscas pela área mas não encontraram os suspeitos. Ao realizar a vistoria na casa onde os suspeitos estavam, os agentes encontraram o documento de identificação da mulher. Além disso, ainda se depararam com uma espingarda caseira, calibre 20; uma balança de precisão; e três pedras de oxi, embaladas em saco plástico.

O policial baleado foi levado para um hospital particular e a mulher foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Benevides, mas morreu horas após dar entrada no local. O material apreendido foi levado para a Delegacia de Marituba, onde o caso foi registrado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações para a Polícia Civil e foi informada que durante uma intervenção da Polícia Militar, um PM ficou ferido e foi encaminhado para o hospital. Uma suspeita foi atingida durante a troca de tiros e morreu. O caso é investigado pela delegacia de Benevides, que trabalha para localizar os demais envolvidos.Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe foi recebida a tiros durante abordagem de denúncia sobre tráfico de drogas. No confronto, um militar e uma suspeita foram atingidos. A mulher morreu. Na ação, a polícia apreendeu armas e drogas.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/04/2024/15:06:15

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...