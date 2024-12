Em Santa Izabel, homem é morto com terçadada no pescoço

Crime aconteceu na tarde de domingo (8), após o Círio da comunidade de Caraparu. Foto: Ilustração

Assassino, identificado como Ailton Carlos Paixão Cancio, de 29 anos, foi preso em flagrante.

Na zona rural do município de Santa Izabel, região metropolitana de Belém, um homem foi morto com uma terçadada no pescoço. O crime aconteceu na tarde de domingo (8), após o Círio da comunidade de Caraparu. O assassino foi preso.

Policiais militares do motopatrulhamento do 12⁰ Batalhão disseram que estavam de serviço na orla do rio Caraparu quando, por volta das 17h30, viram um homem correndo no meio da multidão com um terçado na mão. Os policiais disseram também que viram o mesmo homem aplicando uma terçadada no pescoço de outro homem, depois identificado como João Victor da Silva, de 30 anos, o qual foi socorrido, porém acabou morrendo no hospital de Santa Izabel.

O assassino, identificado como Ailton Carlos Paixão Cancio, de 29 anos, foi preso em flagrante pelos policiais militares do motopatrulhamento que, com o apoio da Guarda Civil, apresentaram o criminoso na Delegacia de Polícia Civil de Santa Izabel. Ailton foi autuado por homicídio e já se encontra custodiado no presídio de Americano. A Polícia Militar não informou o que teria motivado o crime.

