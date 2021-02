Garota de programa é morta a tiros em ponto de prostituição no interior do Pará

A vítima foi morta enquanto conversava com uma colega de profissão na frente de um bar (Foto:| Reprodução/Arquivo pessoal)

Agarota de programa identificada como Daiana Cristina Matos Aragão foi morta com quatro tiros enquanto conversava com uma colega de profissão na frente de um bar no Centro de Canaã dos Carajás, município paraense. O crime aconteceu na noite deste sábado (30) na Rua Projeto.

O proprietário do bar disse a Polícia Militar, que Daiana saiu de Sinop, no Estado do Mato Grosso, um dia antes de ser morta. No município, ela se instalou em um quarto nos fundos do comércio, onde atendia clientes.

Outras testemunhas que estavam na rua, disseram que o assassino chegou de moto e disparou contra a vítima. O corpo dela foi encaminhado para o Instituo Médico Legal (IML) de Marabá, para onde a família de Daiana informou estar se deslocando para fazer o reconhecimento e a liberação do cadáver.

A Polícia Civil informou que agora o objetivo agora é identificar o que pode ter motivado o crime.

Com informações Portal de Carajás

