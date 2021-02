PRF autua caminhoneiro pego com 45 comprimidos de anfetamina em Santarém

Um caminhoneiro foi autuado por porte ilegal e consumo de drogas após ser flagrado com 45 comprimidos de anfetamina em Santarém, no Baixo Amazonas.

O flagrante ocorreu durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no quilômetro 996 da BR-163.

Conforme informações divulgadas pela PRF nesta segunda-feira (1º), o material foi encontrado após uma equipe de policiais dar ordem de parada a um caminhão Volkswagen para a verificação dos itens de segurança.

Durante essa abordagem, o veículo foi fiscalizado e a cabine vistoriada. Foi lá que três cartelas do produto foram achadas pelos agentes. Apesar de terem uso principal no combate à obesidade, as anfetaminas – que têm sua comercialização regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) – são comumente usadas por condutores de veículos que transportam cargas com prazo curto para entrega pelo seu efeito colateral: a supressão de sono. O uso das anfetaminas garante que motoristas fiquem longos períodos sem dormir, por vezes até 24 horas sem interrupção e aumentem a produtividade das entregas.

O condutor foi autuado em tese por porte ilegal e consumo de drogas, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. As penalidades podem ser advertência sobre os efeitos das drogas; prestação de serviços à comunidade e medidas educativas de comparecimento a programa ou curso educativo.

O motorista, que não teve a identidade informada, assinou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), onde assumiu o compromisso de comparecer em juízo quando solicitado.

