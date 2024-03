Garoto de 14 anos tem rosto dilacerado e sofre escalpelamento após ser atacado por pitbull no Pará

(Foto: Ilustrativa)- Um garoto de 14 anos teve o rosto dilacerado e sofreu escalpelamento após ser atacado por um pitbull, na noite de segunda-feira (18), na zona rural do município de Capitão Poço, nordeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, a vítima, que teria problemas psicológicos, entrou no sítio quando o cão, que serviria para proteger o local, avançou no adolescente.

O caso teria ocorrido por volta das 20h. A 10º Companhia Independente de Polícia Militar (10ª CIPM) foi acionada por um funcionário da Assistência Médica Especializada (AME) para verificar o episódio. Chegando no local, a PM encontrou o garoto agonizando em cima de um colchão.

Raul Tutaya Menezes foi identificado pela polícia como o dono da propriedade. Os militares o questionaram sobre o motivo de não ter encaminhado o adolescente para uma unidade de saúde. Raul teria dito à PM que optou por “aguardar a ambulância”, conforme consta no relatório policial.

O menino foi socorrido pelos policiais em estado grave de saúde e levado para o AME. Depois disso, ele precisou ser encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém. O garoto não corre risco de morte, de acordo com a PC.

Uma equipe da delegacia de Capitão Poço foi até o local do acidente e contou à reportagem que haviam dois cachorros no sítio. Um se tratava do pitbull que atacou o adolescente e o outro, de raça não revelada, estaria acorrentado.

Em nota, a Polícia Civil informou que o dono do animal foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal gravíssima e está à disposição da Justiça. “O adolescente foi encaminhado em estado grave para uma unidade de saúde”, repassa a PC.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2024/08:54:14

