Acusado de matar mulher a facadas e trancar filhos com corpo no Mato Grosso é preso em Rurópolis

(Foto: Reprodução)– O município de Rurópolis, no estado do Pará, foi palco de um desdobramento crucial no caso do brutal assassinato de Lorrane Cristina Silva de Lima, de 23 anos. A jovem foi morta a facadas por José Édson Douglas Galdino Santos, que após o crime deixou os dois filhos dela (5 e 7 anos) trancados com o corpo dentro da residência por dois dias no estado do Mato Grosso.

O autor do crime, José Édson, estava fugindo quando foi preso na Rodoviária de Rurópolis pelas autoridades locais após intensa investigação e cooperação com a polícia do estado do Mato Grosso. As equipes policiais, lideradas pelo 3º Sargento Barbosa e com apoio do 3° Reginaldo, receberam informações do 2° Tenente Raniery, que resultaram na localização e captura.

O criminoso, que tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de feminicídio, não resistiu à abordagem e admitiu sua culpa, confessando ter cometido o horrendo crime para desbloquear o celular da vítima.

Lorrane Cristina foi morta a facadas pelo marido no final da tarde de quarta-feira (13/3/24), no bairro Pedregal, na cidade de Diamantino no Mato Grosso, 208 km a médio-norte de Cuiabá.

O corpo dela foi encontrado em casa junto com os dois filhos, incluindo um autista, que acreditavam que a mãe estava dormindo. Eles estavam trancados na casa e falaram às autoridades que o padrasto tinha ido comprar remédios.

